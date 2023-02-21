Кузьмина Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.2001
Дочь: Дмитриева Аня Олеговна
Отец ребёнка: Кузьмин Олег
Рождение ребёнка
21.12.2005
Отец ребёнка: Кузьмин Олег
Половинное, Половинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Настя Олеговна
Отец ребёнка: Кузьмин Олег