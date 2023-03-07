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Стародумова Домника Федорова

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Место рождения

поч. над Терзею, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Терзею, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Стародумов Симеон (Андрей) Васильев

Отец ребёнка: Стародумов Василий Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Стародумов Моисей Васильев

Отец ребёнка: Стародумов Василий Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Фекла Васильева

Отец ребёнка: Стародумов Василий Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Василий Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1835
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