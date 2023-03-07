Стародумова Домника Федорова
Место рожденияпоч. над Терзею, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. над Терзею, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Стародумов Симеон (Андрей) Васильев
Отец ребёнка: Стародумов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Стародумов Моисей Васильев
Отец ребёнка: Стародумов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Фекла Васильева
Отец ребёнка: Стародумов Василий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1835