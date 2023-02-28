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(Курбатова) Антонина Александровна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1877

Отец: Курбатов Александр Андреевич

Мать: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
24.06.1877
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Иван Павлов Пиминов
Крещение
11.09.1893
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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