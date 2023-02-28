(Курбатова) Антонина Александровна
Место рождения
Дата рождения22.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1877
Крещение
24.06.1877
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Иван Павлов Пиминов
Крещение
11.09.1893
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно