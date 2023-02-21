Нефедовский Филипп Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефедовский Филипп Кириллович

Нефедовский Филипп Кириллович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1851

Отец: Нефедовский Кирилл Антипович

Мать: Нефедовская Вера Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедовская Акулина

Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедовский Афанасий Филиппович

Мать ребёнка: Нефедовская Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедовский Илларион Филиппович

Мать ребёнка: Нефедовская Акулина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close