Нефедовский Филипп Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1851
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нефедовская Акулина
Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедовский Афанасий Филиппович
Мать ребёнка: Нефедовская Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедовский Илларион Филиппович
Мать ребёнка: Нефедовская Акулина
Смерть
Неизвестно