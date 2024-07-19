Березина Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
08.05.1821

Дочь: Березина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: Иван Стефанов Березин и мещанская вдова Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1824

Сын: Березин Петр Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Иван Ерофеевич Березин 2 и мещанка Наталья Тимофеевна Баташева
Рождение ребёнка
05.08.1827

Дочь: Березина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Павел Адрианов Пушкин и оружейница матрона родионовна пушкина
Рождение ребёнка
05.10.1831

Сын: Березин Александр Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Иван Егофеевич Березин II и Тульского мещанина Федора Ивановича Баташева жена наталия Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.10.1834

Сын: Березин Александр Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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