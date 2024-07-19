Березина Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1821
Дочь: Березина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич
Восприемники: Иван Стефанов Березин и мещанская вдова Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1824
Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич
Восприемники: оружейник Иван Ерофеевич Березин 2 и мещанка Наталья Тимофеевна Баташева
Рождение ребёнка
05.08.1827
Дочь: Березина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич
Восприемники: оружейник Павел Адрианов Пушкин и оружейница матрона родионовна пушкина
Рождение ребёнка
05.10.1831
Сын: Березин Александр Иванович
Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич
Восприемники: оружейник Иван Егофеевич Березин II и Тульского мещанина Федора Ивановича Баташева жена наталия Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.10.1834
Сын: Березин Александр Иванович
Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич
Смерть
Неизвестно