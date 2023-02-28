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Фредерикс Владимир Борисович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.11.1838

Дата смерти

05.07.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1838
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.07.1927
г. Гранкулла, Финляндия
Место жительства
По 1927
г. Гранкулла, Финляндия
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