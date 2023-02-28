Фредерикс Владимир Борисович
Место рождения
Дата рождения28.11.1838
Дата смерти05.07.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1838
Смерть
05.07.1927
г. Гранкулла, Финляндия
Место жительства
По 1927
г. Гранкулла, Финляндия