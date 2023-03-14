Котова (Пермитина) Парасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Пермитина) Парасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Пермитин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Котов Семен Иванович усыновленный

Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Котов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Котова Венера Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Котов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
10.07.1936

Сын: Котов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Михайлович

Смерть
1939
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