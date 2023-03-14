Котова (Пермитина) Парасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Пермитин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Котов Семен Иванович усыновленный
Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Котова Венера Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Котов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.1936
Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939