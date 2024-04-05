Sępkowski Franciszek Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sępkowski Franciszek

Место рождения

Długosiodło

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Sępkowski Karol

Мать: Sępkowska (Bloch) Agnieszka

Długosiodło
Бракосочетание
03.02.1892

Жена: Sępkowska (Trela) Rozalia

Długosiodło akt 8/1892
Рождение ребёнка
22.02.1893

Дочь: Pieńkoś (Sępkowska) Marianna

Мать ребёнка: Sępkowska (Trela) Rozalia

Długosiodło akt 37/1893
Рождение ребёнка
26.02.1895

Дочь: (Sępkowska) Antonina

Мать ребёнка: Sępkowska (Trela) Rozalia

Długosiodło akt 58/1895
Рождение ребёнка
25.03.1901

Сын: Sępkowski Stanisław

Мать ребёнка: Sępkowska (Trela) Rozalia

Białe Błoto/Poręba akt 73/1901
Рождение ребёнка
09.10.1904

Сын: Sępkowski Władysław

Мать ребёнка: Sępkowska (Trela) Rozalia

Długosiodło akt 272/1904
Смерть
Неизвестно

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