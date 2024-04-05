Sępkowski Franciszek
Место рожденияDługosiodło
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Sępkowski Karol
Długosiodło
Бракосочетание
03.02.1892
Długosiodło akt 8/1892
Рождение ребёнка
22.02.1893
Дочь: Pieńkoś (Sępkowska) Marianna
Мать ребёнка: Sępkowska (Trela) Rozalia
Długosiodło akt 37/1893
Рождение ребёнка
26.02.1895
Дочь: (Sępkowska) Antonina
Мать ребёнка: Sępkowska (Trela) Rozalia
Długosiodło akt 58/1895
Рождение ребёнка
25.03.1901
Сын: Sępkowski Stanisław
Мать ребёнка: Sępkowska (Trela) Rozalia
Białe Błoto/Poręba akt 73/1901
Рождение ребёнка
09.10.1904
Сын: Sępkowski Władysław
Мать ребёнка: Sępkowska (Trela) Rozalia
Długosiodło akt 272/1904
Смерть
Неизвестно