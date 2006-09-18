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Андриянова Арина Александровна
Андриянова Арина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.2006
Пол
Женский
Отец
Андриянов Александр Витальевич
1982 г.р.
Мать
Андриянова Ольга Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2006
Отец:
Андриянов Александр Витальевич
Мать:
Андриянова Ольга Николаевна
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