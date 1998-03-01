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Веренич Владимир Иванович
Веренич Владимир Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
?.03.1998
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Веренич (Андрейчук) Иулия Стахеевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать:
Веренич Иулия Стахеевна
Смерть
?.03.1998
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