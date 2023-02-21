Гузь Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1905
Дочь: Яковенко-Гузь Фёкла Павловна
Мать ребёнка: Гузь Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гузь Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузь-Мека Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузь Михаил Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузь Иван Павлович
Мать ребёнка: Гузь Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузь Анастасия Павловна
Мать ребёнка: не указана