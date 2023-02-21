Гузь Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузь Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1905

Дочь: Яковенко-Гузь Фёкла Павловна

Мать ребёнка: Гузь Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гузь Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузь-Мека Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузь Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузь Иван Павлович

Мать ребёнка: Гузь Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузь Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

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