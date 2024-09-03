Сурина (Рушева) Капитолина Федотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Сурин Фёдор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
26.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Сурин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
31.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Сурин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1909 ст.
Дочь: Сурина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сурин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
26.01.1911 ст.
Дочь: Сурина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Сурин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно