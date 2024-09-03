Сурина (Рушева) Капитолина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурина (Рушева) Капитолина Федотовна

Сурина (Рушева) Капитолина Федотовна

Место рождения

Белоомут верхний, Зарайский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Сурин Фёдор Иванович

Мать: не указана

Белоомут верхний, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
14.01.1907 ст.

Муж: Сурин Николай Михайлович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1908 ст.

Сын: Сурин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сурин Николай Михайлович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
31.01.1909 ст.

Сын: Сурин Семён Николаевич

Отец ребёнка: Сурин Николай Михайлович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1909 ст.

Дочь: Сурина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сурин Николай Михайлович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1911 ст.

Дочь: Сурина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Сурин Николай Михайлович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.