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Кычин Давид Семенович

Место рождения

Коми АССР, Печорский округ, Усть-Цилемский р-н, Бугаевский с/с

Дата рождения

1911

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кычин Семён

Мать: Кычина Мавра

Коми АССР, Печорский округ, Усть-Цилемский р-н, Бугаевский с/с
Рождение ребёнка
18.07.1939

Сын: Кычин Анатолий

Мать ребёнка: Филиппова Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Агриппина

Военная служба
Неизвестно
Большеземельский РВК Нен.НО Архангельская обл.
Смерть
1942
Мурманская обл., Полярный р-н, дорога Мурманск-Титовка-Печенга, у р. Большая Западная Лица
Причина смерти: пропал без вести
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