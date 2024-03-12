Кычин Давид Семенович
Место рожденияКоми АССР, Печорский округ, Усть-Цилемский р-н, Бугаевский с/с
Дата рождения1911
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Кычин Семён
Мать: Кычина Мавра
Коми АССР, Печорский округ, Усть-Цилемский р-н, Бугаевский с/с
Рождение ребёнка
18.07.1939
Сын: Кычин Анатолий
Мать ребёнка: Филиппова Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Агриппина
Военная служба
Неизвестно
Большеземельский РВК Нен.НО Архангельская обл.
Смерть
1942
Мурманская обл., Полярный р-н, дорога Мурманск-Титовка-Печенга, у р. Большая Западная Лица
Причина смерти: пропал без вести