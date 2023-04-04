Михин Дмитрий Сергеевич
мужской, родился Между 1716 и 1718
умер 25.03.1760
ОтецМихин Сергей КондратовОколо 1689 г.р.
Дети
Михин Михаил ДмитриевичОколо 1734 г.р.
Михин Василий Дмитриевич1737 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1718
Отец: Михин Сергей Кондратов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Анна Степановна
Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Анна Степановна
Смерть
25.03.1760