Михин Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михин Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1716 и 1718

Дата смерти

25.03.1760

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1718

Отец: Михин Сергей Кондратов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Михин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Михин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Михин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Михин Харитон Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Смерть
25.03.1760
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