Михин Дмитрий Сергеевич Между 1716 и 1718 — найти родственников по фамилии на Familio

Михин Дмитрий Сергеевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Между 1716 и 1718

умер 25.03.1760

Отец
Михин Сергей КондратовОколо 1689 г.р.
Дети
Михин Михаил ДмитриевичОколо 1734 г.р.
Михин Василий Дмитриевич1737 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1718

Отец: Михин Сергей Кондратов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Михин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1737

Сын: Михин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Михин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Михин Харитон Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Смерть
25.03.1760

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