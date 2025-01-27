Страшных? Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Страшных? Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Страшных) Мария Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудович (Страшных) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Страшных?) Антонида Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Страшных) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: ?

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