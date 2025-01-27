Страшных? Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Страшных) Мария Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудович (Страшных) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Страшных?) Антонида Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Страшных) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: ?