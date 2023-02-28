Терентьева (Терентьева) Надежда
Место рождения
Дата рождения13.03.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1960
Сын: Терентьев Сергей
Отец ребёнка: Терентьев Григорий
Рождение ребёнка
23.07.1962
Дочь: Окотэтто Татьяна
Отец ребёнка: Терентьев Григорий
Рождение ребёнка
08.03.1965
Сын: Терентьев Михаил
Отец ребёнка: Терентьев Григорий
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Терентьев Григорий
Рождение ребёнка
19.01.1969
Сын: Терентьев Иван
Отец ребёнка: Терентьев Григорий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно