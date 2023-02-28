Терентьева (Терентьева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Терентьева) Надежда

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Место рождения

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

13.03.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
24.12.1960

Сын: Терентьев Сергей

Отец ребёнка: Терентьев Григорий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
23.07.1962

Дочь: Окотэтто Татьяна

Отец ребёнка: Терентьев Григорий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
08.03.1965

Сын: Терентьев Михаил

Отец ребёнка: Терентьев Григорий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Терентьев Григорий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
19.01.1969

Сын: Терентьев Иван

Отец ребёнка: Терентьев Григорий

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Похороны
Неизвестно
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
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