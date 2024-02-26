Лойконен Скюлле Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1903
Дочь: Лойконен Елена Аароновна
Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович
Рождение ребёнка
07.08.1905
Дочь: Оксанен Лойконен Элиза Аароновна
Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лйконен Эмилия Аароновна
Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Лойконен Анна Аароновна
Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович
Рождение ребёнка
03.01.1913
Дочь: Лойконен Айна Аароновна
Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович
Рождение ребёнка
20.06.1915
Сын: Лойконен Константин Ааронович
Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович
Смерть
Неизвестно