Лойконен Скюлле Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лойконен Скюлле Мария Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1903

Дочь: Лойконен Елена Аароновна

Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович

Рождение ребёнка
07.08.1905

Дочь: Оксанен Лойконен Элиза Аароновна

Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лйконен Эмилия Аароновна

Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович

Рождение ребёнка
22.05.1910

Дочь: Лойконен Анна Аароновна

Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович

Рождение ребёнка
03.01.1913

Дочь: Лойконен Айна Аароновна

Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович

Рождение ребёнка
20.06.1915

Сын: Лойконен Константин Ааронович

Отец ребёнка: Лойконен Аарон Томасович

Смерть
Неизвестно

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