Бродзели (Бродзели) Ирина Гурамовна
Место рожденияТбилиси
Дата рождения16.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1977
Тбилиси
Бракосочетание
2001
Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Нина Игоревна
Отец ребёнка: Гавашели Игорь Иванович
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
2011
Тбилиси
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Дина
Отец ребёнка: Коц Александр Юрьевич
Тбилиси
Рождение ребёнка
2014
Сын: Коц Илан
Отец ребёнка: Коц Александр Юрьевич
Тбилиси
Место жительства
2023
Тбилиси
Развод
Неизвестно