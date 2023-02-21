Бродзели (Бродзели) Ирина Гурамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродзели (Бродзели) Ирина Гурамовна

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Место рождения

Тбилиси

Дата рождения

16.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1977

Отец: Бродзели Гурам Тенгизович

Мать: Бродзели Анна Ираклиевна

Тбилиси
Бракосочетание
2001

Муж: Гавашели Игорь Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
2002

Дочь: Нина Игоревна

Отец ребёнка: Гавашели Игорь Иванович

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
2011

Муж: Коц Александр Юрьевич

Тбилиси
Рождение ребёнка
2013

Дочь: Дина

Отец ребёнка: Коц Александр Юрьевич

Тбилиси
Рождение ребёнка
2014

Сын: Коц Илан

Отец ребёнка: Коц Александр Юрьевич

Тбилиси
Место жительства
2023
Тбилиси
Развод
Неизвестно

Муж: Гавашели Игорь Иванович

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