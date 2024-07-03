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Горбунов Никифор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Данила Иванович

Мать: Калинина Елизавета Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Матрена Никифоровна

Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Лидия Никфоровна

Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Антон Никифорович

Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Родион Никифорович

Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Селевестровна

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