Горбунов Никифор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Матрена Никифоровна
Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Лидия Никфоровна
Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Антон Никифорович
Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Родион Никифорович
Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Парасковья Селевестровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Селевестровна