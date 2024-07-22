Морозов иван евфимович
Место рождения
Дата рождения1877
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Морозов ефим
Мать: Морозова 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова дарья михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова елена ивановна
Мать ребёнка: Морозова дарья михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова дарья михайловна
Бракосочетание
09.10.1895
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1897
Мать ребёнка: Морозова дарья михайловна