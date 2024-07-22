Морозов иван евфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов иван евфимович

Морозов иван евфимович

avatar

Место рождения

Новая Каменка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Морозов ефим

Мать: Морозова 1

Новая Каменка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов алексей иванович

Мать ребёнка: Морозова дарья михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова елена ивановна

Мать ребёнка: Морозова дарья михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов николай иванович

Мать ребёнка: Морозова дарья михайловна

Бракосочетание
09.10.1895

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Морозов сергей иванович

Мать ребёнка: Морозова дарья михайловна

Новая Каменка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.