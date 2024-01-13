Гржибовская София Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
09.05.1909 ст.
Дочь: Гржибовская Раиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Гржибовский Афанасий Иванович
9 мая 1909 г. родилась, 17 мая 1909 г. крещена Раиса. Родители: мещанин м. Мизога Волынской губернии Афанасий Иванов Гржибовский и законная его жена София Исидорова; оба православные. Восприемники: ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно