Григорий Леонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смерти1764
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.
Рождение ребёнка
1711
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.
Рождение ребёнка
1713
Сын: Семен Григорьев
Мать ребёнка: не указана
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1764
Юдинки, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.