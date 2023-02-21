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Григорий Леонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.
Рождение ребёнка
1711

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.
Рождение ребёнка
1713

Сын: Семен Григорьев

Мать ребёнка: не указана

ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1764
Юдинки, город Алексин, Тульская область
ГАТО Ф. 403, о. 1, д. 3 Алексин Юдино 1782 г.
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