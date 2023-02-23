Бирёв Алексей Григорьевич
Место рожденияп. Лебединки или что-то подобное
Дата рождения27.02.1885
Дата смерти03.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Лебединки или что-то подобное
Рождение ребёнка
01.07.1929
Дочь: Гройлова Валентина
Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна
Топки
Рождение ребёнка
19.02.1931
Дочь: Гронская Тамара
Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна
Топки
Рождение ребёнка
28.12.1932
Дочь: Каминская Фаина Алексеевна
Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна
г. Топки, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.09.1933
Дочь: Глинская Галина
Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна
Топки
Рождение ребёнка
19.03.1935
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна
Топки
Рождение ребёнка
03.07.1936
Дочь: Бирёва Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна
Топки
Рождение ребёнка
28.09.1937
Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна
Топки
Рождение ребёнка
07.12.1938
Сын: Бирёв Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна
Топки
Рождение ребёнка
07.02.1940
Сын: Бирёв Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна
Топки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1978
г. Кемерово