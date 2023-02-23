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Бирёв Алексей Григорьевич

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Место рождения

п. Лебединки или что-то подобное

Дата рождения

27.02.1885

Дата смерти

03.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Лебединки или что-то подобное
Рождение ребёнка
01.07.1929

Дочь: Гройлова Валентина

Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна

Топки
Рождение ребёнка
19.02.1931

Дочь: Гронская Тамара

Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна

Топки
Рождение ребёнка
28.12.1932

Дочь: Каминская Фаина Алексеевна

Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна

г. Топки, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.09.1933

Дочь: Глинская Галина

Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна

Топки
Рождение ребёнка
19.03.1935

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна

Топки
Рождение ребёнка
03.07.1936

Дочь: Бирёва Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна

Топки
Рождение ребёнка
28.09.1937

Сын: Бирёв Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна

Топки
Рождение ребёнка
07.12.1938

Сын: Бирёв Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна

Топки
Рождение ребёнка
07.02.1940

Сын: Бирёв Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Бирёва Наталья Васильевна

Топки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирёва Наталья Васильевна

Смерть
03.07.1978
г. Кемерово
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