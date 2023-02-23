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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Лобов Максим Семенович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Лобов Максим Семенович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Лобов Максим Семенович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Лобов Максим Семенович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Лобов Максим Семенович