Королева Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.2007
Дочь: Королева Вероника Александровна
Отец ребёнка: Королев Александр Викторович
Рождение ребёнка
22.01.2007
Дочь: Королева Виктория Александровна
Отец ребёнка: Королев Александр Викторович