Кечкин Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кечкин Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1953

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1953

Отец: Кечкин Семен Сидорович

Мать: Кечкина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1996

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