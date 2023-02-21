Быков Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Петренко Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Быкова Татьяна Андреевна
Бракосочетание
После 1955
Жена: Быкова Татьяна Андреевна
предположительное место
Смерть
Неизвестно