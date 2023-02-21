Быков Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Петренко Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Быкова Татьяна Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
После 1955

Жена: Быкова Татьяна Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
предположительное место
Смерть
Неизвестно
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