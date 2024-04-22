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Зубова Наталья

Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

04.01.1974

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

1961 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1974

Отец: Зубов Вячеслав

Мать: Зубова Татьяна Алексеевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Образование
Между 1981 и 1991
школа 115 Нижнего Новгорода
Образование
1996
НГПУ им. Минина, филфак
высшее
Бракосочетание
12.08.2000

Муж: Семёнов Михаил

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
31.07.2002

Сын: Зубов Арсений

Отец ребёнка: Семёнов Михаил

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
29.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Михаил

Нижний Новгород
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