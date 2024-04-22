Зубова Наталья
Место рождения
Дата рождения04.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1974
Отец: Зубов Вячеслав
Образование
Между 1981 и 1991
школа 115 Нижнего Новгорода
Образование
1996
НГПУ им. Минина, филфак
высшее
Бракосочетание
12.08.2000
Муж: Семёнов Михаил
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
31.07.2002
Сын: Зубов Арсений
Отец ребёнка: Семёнов Михаил
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
29.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Михаил
Нижний Новгород