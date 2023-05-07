Корякова Евдокея Васильевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Дочь: Ефимия Стефановна
Отец ребёнка: Коряков Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Отец ребёнка: Коряков Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Отец ребёнка: Коряков Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Дочь: Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Коряков Стефан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно