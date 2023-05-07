Корякова Евдокея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякова Евдокея Васильевна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1697 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Дочь: Ефимия Стефановна

Отец ребёнка: Коряков Стефан Григорьевич

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Сын: Коряков Ефим Стефанович

Отец ребёнка: Коряков Стефан Григорьевич

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Коряков Фадей Стефанович

Отец ребёнка: Коряков Стефан Григорьевич

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Дочь: Ирина Стефановна

Отец ребёнка: Коряков Стефан Григорьевич

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коряков Стефан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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