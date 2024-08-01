Муллова (Муллова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муллова (Муллова) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муллов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллов Николай

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муллов Николай

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муллов Николай

Смерть
Неизвестно

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