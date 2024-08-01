Муллова (Муллова) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муллов Николай
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Смерть
Неизвестно