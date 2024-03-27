Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна
Место рожденияРоссия, Бурятия, Тарбагатай
Дата рождения05.12.1904
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904
Отец: Кондаков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дубровский) Ребенок
Отец ребёнка: Дубровский ?
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
28.01.1928
Рождение ребёнка
1934
Смерть
1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость