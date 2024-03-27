Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна

Место рождения

Россия, Бурятия, Тарбагатай

Дата рождения

05.12.1904

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904

Отец: Кондаков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дубровский) Ребенок

Отец ребёнка: Дубровский ?

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городецкий Аркадий

Рождение ребёнка
28.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городецкий Аркадий

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городецкий Аркадий

Смерть
1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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