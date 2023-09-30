Телеганов Александр Рустемович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.2012
Сын: Телеганов Тимур Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.2015
Дочь: Телеганова Полина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.2022
Сын: Телеганов Георгий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности