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Телеганов Александр Рустемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1986

Отец: Сабитов Рустем Раифович

Мать: Телеганова Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.2012

Сын: Телеганов Тимур Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.2015

Дочь: Телеганова Полина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.05.2022

Сын: Телеганов Георгий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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