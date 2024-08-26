Черножукова (Сычева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черножукова (Сычева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1902

Дата смерти

28.01.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1927

Муж: Черножуков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.1928

Дочь: Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Черножуков Алексей Михайлович

Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Черножуков Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Черножуков Алексей Михайлович

Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Черножуков Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Черножуков Алексей Михайлович

Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд
Место жительства
Около 1941
Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд
После присоединения Ямской Слободы к Дорогобужу адрес стал: Дорогобуж, ул. Симонова (Симоновой?) д. 15
Рождение ребёнка
17.09.1941

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Отец ребёнка: Черножуков Алексей Михайлович

Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд
Смерть
28.01.1983
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Проживала у дочери Любы

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