Черножукова (Сычева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1902
Дата смерти28.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1927
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Черножуков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Черножуков Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Черножуков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Черножуков Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Черножуков Алексей Михайлович
Место жительства
Около 1941
После присоединения Ямской Слободы к Дорогобужу адрес стал: Дорогобуж, ул. Симонова (Симоновой?) д. 15
Рождение ребёнка
17.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черножуков Алексей Михайлович
Смерть
28.01.1983
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Проживала у дочери Любы