Вершинина Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Анастасия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Вершинин Карп Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Карпович

Рождение ребёнка
24.02.1903

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Карпович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.05.1906

Дочь: Павла Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Карпович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1910

Дочь: Еннафа Алексеевна

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Карпович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Алексей Карпович

Смерть
Неизвестно
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