Вершинина Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Карпович
Рождение ребёнка
24.02.1903
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Карпович
Рождение ребёнка
27.05.1906
Дочь: Павла Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Карпович
Рождение ребёнка
08.02.1910
Дочь: Еннафа Алексеевна
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно