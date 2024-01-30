Мартакова (Васькова) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартакова (Васькова) Анна Герасимовна

Место рождения

Зерендинский р-н, Кокчетавской обл.

Дата рождения

1922

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
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Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Герасим

Мать: не указана

Зерендинский р-н, Кокчетавской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1938

Сын: Трофимов Геннадий Корнеевич

Отец ребёнка: Трофимов Корней

Рождение ребёнка
02.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартаков Николай Васильевич

г. Макинск Акмолинская обл.
Смерть
1963
Причина смерти: насильственная
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