Мартакова (Васькова) Анна Герасимовна
Место рожденияЗерендинский р-н, Кокчетавской обл.
Дата рождения1922
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Герасим
Зерендинский р-н, Кокчетавской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1938
Сын: Трофимов Геннадий Корнеевич
Отец ребёнка: Трофимов Корней
Рождение ребёнка
02.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартаков Николай Васильевич
г. Макинск Акмолинская обл.
Смерть
1963
Причина смерти: насильственная