Солодовников Матрёна (жена Егора) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Матрёна (жена Егора)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Солодовников Павел Егорович

Отец ребёнка: Солодовников Егор Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Солодовников Мин Егорович

Отец ребёнка: Солодовников Егор Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрёна Егоровна

Отец ребёнка: Солодовников Егор Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Солодовников Егор Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Егор Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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