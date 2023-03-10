Солодовников Матрёна (жена Егора)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Солодовников Павел Егорович
Отец ребёнка: Солодовников Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Солодовников Мин Егорович
Отец ребёнка: Солодовников Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрёна Егоровна
Отец ребёнка: Солодовников Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Солодовников Егор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно