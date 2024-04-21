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Горшков Яков Абрамович

Место рождения

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

17.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1872

Отец: Горшков Абрам Степанович

Мать: Анна Иосифовна

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
первый ребенок
Рождение ребёнка
1892

Сын: Горшков Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Варвара Кирилловна

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Павел ???

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Горшков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Варвара Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Варвара Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса

Мать ребёнка: Варвара Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Варвара Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфина

Мать ребёнка: Варвара Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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