Горшков Яков Абрамович
Место рождения
Дата рождения17.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1872
Отец: Горшков Абрам Степанович
Мать: Анна Иосифовна
первый ребенок
Рождение ребёнка
1892
Сын: Горшков Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Варвара Кирилловна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Павел ???
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Варвара Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Варвара Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса
Мать ребёнка: Варвара Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Варвара Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфина
Мать ребёнка: Варвара Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Кирилловна
Смерть
Неизвестно