(Логинова) Марфа Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Логинов Семен Нефедов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Погост над речкою Каменкою, тож Каринка, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717