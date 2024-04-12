Евдокия (Авдотья) Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Авдотья) Степанова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

07.02.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1868 ст.

Отец: Степан Иванов

Мать: Марфа Алексеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Степанъ Ивановъ и жена его Марфа Алексеева 56-25-218-3об-4
Крещение
08.02.1868 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Отец его Иванъ Гавриловъ и того же дому Солдатка Анна Яковлева Иванова. 56-25-218-3об-4
Бракосочетание
18.01.1885 ст.

Муж: Афанасий Александров

Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
18 января 1885 Деревни Зельева крестьянский сынъ Афонасiй Александровъ, православный, первымъ бракомъ, 20 лет. Деревни Здурьева крестьянская дочь девица Евдокiя Степанова, православная, 17 лет. Поручи... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1886 ст.

Дочь: Соколова Анна Афонасiева

Отец ребёнка: Афанасий Александров

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасий Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-159об-160
Рождение ребёнка
09.11.1888 ст.

Дочь: Екатерина Афонасiева

Отец ребёнка: Афанасий Александров

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-209об-210
Рождение ребёнка
15.01.1894 ст.

Сын: Їоаннъ Афонасiевъ

Отец ребёнка: Афанасий Александров

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-347об-348
Рождение ребёнка
14.08.1899 ст.

Сын: Михаилъ Афонасiевъ

Отец ребёнка: Афанасий Александров

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова 56-25-220-126об-127
Рождение ребёнка
17.07.1901 ст.

Сын: Симеонъ Афонасiевъ

Отец ребёнка: Афанасий Александров

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Стефанова, оба православного вероисповеданiя 56-25-2... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1908 ст.

Сын: Александръ Афонасiевъ

Отец ребёнка: Афанасий Александров

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова, оба православные 56-25-221-337об-338
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