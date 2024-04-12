Евдокия (Авдотья) Степанова
Место рождения
Дата рождения07.02.1868 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
07.02.1868 ст.
Отец: Степан Иванов
Мать: Марфа Алексеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Степанъ Ивановъ и жена его Марфа Алексеева 56-25-218-3об-4
Крещение
08.02.1868 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Отец его Иванъ Гавриловъ и того же дому Солдатка Анна Яковлева Иванова. 56-25-218-3об-4
Бракосочетание
18.01.1885 ст.
Муж: Афанасий Александров
18 января 1885 Деревни Зельева крестьянский сынъ Афонасiй Александровъ, православный, первымъ бракомъ, 20 лет. Деревни Здурьева крестьянская дочь девица Евдокiя Степанова, православная, 17 лет. Поручи... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1886 ст.
Дочь: Соколова Анна Афонасiева
Отец ребёнка: Афанасий Александров
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасий Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-159об-160
Рождение ребёнка
09.11.1888 ст.
Дочь: Екатерина Афонасiева
Отец ребёнка: Афанасий Александров
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-209об-210
Рождение ребёнка
15.01.1894 ст.
Сын: Їоаннъ Афонасiевъ
Отец ребёнка: Афанасий Александров
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-347об-348
Рождение ребёнка
14.08.1899 ст.
Сын: Михаилъ Афонасiевъ
Отец ребёнка: Афанасий Александров
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова 56-25-220-126об-127
Рождение ребёнка
17.07.1901 ст.
Сын: Симеонъ Афонасiевъ
Отец ребёнка: Афанасий Александров
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Стефанова, оба православного вероисповеданiя 56-25-2... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1908 ст.
Отец ребёнка: Афанасий Александров
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова, оба православные 56-25-221-337об-338