Ольга Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1909
Дата смерти22.01.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1936
Дочь: Залесова Нина Петровна
Отец ребёнка: Схоменко Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
06.03.1939
Отец ребёнка: Схоменко Петр Алексеевич
Гурьевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Схоменко Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Схоменко Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.2001