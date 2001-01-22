Ольга Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1909

Дата смерти

22.01.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1936

Дочь: Залесова Нина Петровна

Отец ребёнка: Схоменко Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
06.03.1939

Сын: Схоменко Юрий Петрович

Отец ребёнка: Схоменко Петр Алексеевич

Гурьевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Схоменко Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Схоменко Иван Петрович

Отец ребёнка: Схоменко Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Схоменко Петр Алексеевич

Смерть
22.01.2001
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