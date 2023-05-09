Мезенцева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Мезенцев Емельян Герасимович
Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Макарович
Место жительства
С 1784 ст.
Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно