Мезенцева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенцев Герасим Макарович

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Мезенцев Емельян Герасимович

Отец ребёнка: Мезенцев Герасим Макарович

Место жительства
С 1784 ст.
Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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