Останина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Останина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Останин Алексей Тимофеевич

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Алексей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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