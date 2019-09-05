Кравцова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1954

Дата смерти

05.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Александр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор

Рождение ребёнка
06.12.1974

Сын: Иванов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Иванов Виктор

Рождение ребёнка
25.02.1981

Сын: Кравцов Константин Александрович

Отец ребёнка: Кравцов Александр Филиппович

Смерть
05.09.2019

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