Кравцова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1954
Дата смерти05.09.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Виктор
Рождение ребёнка
06.12.1974
Сын: Иванов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Иванов Виктор
Рождение ребёнка
25.02.1981
Сын: Кравцов Константин Александрович
Отец ребёнка: Кравцов Александр Филиппович
Смерть
05.09.2019