Холявко Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявко Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Холявко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василенко (Холявко) Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Холявко Анна
Рождение ребёнка
01.05.1914
Сын: Холявко Григорий
Мать ребёнка: Холявко Анна
Богодухов, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Холявко Анна
Смерть
Неизвестно