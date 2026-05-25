Павлов ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Павлов ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
(Грот) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА1883 г.р.
Дети
Павлов НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧНеизвестно г.р.
Павлов СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Мать ребёнка: (Грот) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Мать ребёнка: (Грот) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Грот) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Смерть
Неизвестно

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