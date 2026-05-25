Павлов ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
(Грот) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА1883 г.р.
Дети
Павлов НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧНеизвестно г.р.
Павлов СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Грот) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Мать ребёнка: (Грот) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Грот) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Смерть
Неизвестно