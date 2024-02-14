(Текаева) Марьям
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Мурсалимов Бикул
Отец ребёнка: Мукеев Мурсалим
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мурсалимов Ханмурза Указной Мулла
Отец ребёнка: Мукеев Мурсалим
Смерть
Неизвестно