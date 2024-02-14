(Текаева) Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Текаева) Марьям

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Мурсалимов Бикул

Отец ребёнка: Мукеев Мурсалим

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мурсалимов Ханмурза Указной Мулла

Отец ребёнка: Мукеев Мурсалим

Смерть
Неизвестно

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