Коврижных Маремьяна Сергиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Маремьяна Сергиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

26.07.1751

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Коврижных Леонтий

Отец ребёнка: Коврижных Кондратей Коврижных

Рождение ребёнка
1720

Сын: Коврижных Артем Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Кондратей Коврижных

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Ермола Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Кондратей Коврижных

д. Доровская
Смерть
26.07.1751
Вятская губерния Котельнический уезд поч.Доровской
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