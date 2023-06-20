Коврижных Маремьяна Сергиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смерти26.07.1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1715
Сын: Коврижных Леонтий
Отец ребёнка: Коврижных Кондратей Коврижных
Рождение ребёнка
1720
Сын: Коврижных Артем Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Кондратей Коврижных
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Ермола Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Кондратей Коврижных
д. Доровская
Смерть
26.07.1751
Вятская губерния Котельнический уезд поч.Доровской