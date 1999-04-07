Кашина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1921
Дата смерти07.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1921
Отец: Кашин Иван Алексеевич
Мать: Кашина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1943
Сын: Гуков Константин Витальевич
Отец ребёнка: Гуков Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1945
Дочь: Глазова Валентина Витальевна
Отец ребёнка: Гуков Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1948
Отец ребёнка: Гуков Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
21.06.1951
Сын: Гуков Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Гуков Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1958
Отец ребёнка: Гуков Виталий Васильевич
Смерть
07.04.1999