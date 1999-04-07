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Кашина Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1921

Дата смерти

07.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1921

Отец: Кашин Иван Алексеевич

Мать: Кашина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1943

Сын: Гуков Константин Витальевич

Отец ребёнка: Гуков Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1945

Дочь: Глазова Валентина Витальевна

Отец ребёнка: Гуков Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
04.10.1948

Сын: Гуков Николай Витальевич

Отец ребёнка: Гуков Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
21.06.1951

Сын: Гуков Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Гуков Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
12.06.1958

Сын: Гуков Иван Витальевич

Отец ребёнка: Гуков Виталий Васильевич

Смерть
07.04.1999

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