Лукьянов Кондрат Яковлевич 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Кондрат Яковлевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Лукьянов Яков Парфенович

Мать: Лукьянова Фекла Егоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Мавра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Лукьянова) Лукерья Кондратьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Мавра Петровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Лукьянова) Марфа Кондратьевна

Мать ребёнка: Лукьянова Мавра Петровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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