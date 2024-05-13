Лукьянов Кондрат Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Лукьянов Яков Парфенович
Мать: Лукьянова Фекла Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Мавра Петровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Лукьянова) Лукерья Кондратьевна
Мать ребёнка: Лукьянова Мавра Петровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Лукьянова) Марфа Кондратьевна
Мать ребёнка: Лукьянова Мавра Петровна
Смерть
Неизвестно