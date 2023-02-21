Ибрагимова (Остерова) антонина николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова (Остерова) антонина николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1982

Отец: Остеров николай егорович

Мать: Остерова любовь прокопьевна

Рождение ребёнка
24.02.2001

Дочь: Ибрагимова алиса рустамовна

Отец ребёнка: Ибрагимов рустам азатович

Рождение ребёнка
01.09.2002

Сын: Ибрагимов кирилл рустамович

Отец ребёнка: Ибрагимов рустам азатович

Рождение ребёнка
22.01.2012

Дочь: Ибрагимова карина рустамовна

Отец ребёнка: Ибрагимов рустам азатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов рустам азатович

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