Ибрагимова (Остерова) антонина николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1982
Рождение ребёнка
24.02.2001
Дочь: Ибрагимова алиса рустамовна
Отец ребёнка: Ибрагимов рустам азатович
Рождение ребёнка
01.09.2002
Сын: Ибрагимов кирилл рустамович
Отец ребёнка: Ибрагимов рустам азатович
Рождение ребёнка
22.01.2012
Дочь: Ибрагимова карина рустамовна
Отец ребёнка: Ибрагимов рустам азатович
Бракосочетание
Неизвестно